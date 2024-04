Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Rome concerts in April

April 2024 concerts with Accademia Nazionale di S. Cecilia at the Auditorium Parco della Musica in Rome.

Concerto Italiano

3 April

Rinaldo Alessandrini conducts Concerto Italiano, featuring Vivaldi’s L’Estro Armonico. 20.30. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica.

Alexandre Kantorow

10 April

Pianist Alexandre Kantorow performs music by Brahms, Liszt, Bartók and Rachmaninoff. 20.30. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica.

Maxime Pascal / Patricia Kopatchinskaja

11-13 April

Maxime Pascal conducts the Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia with

violinist Patricia Kopatchinskaja (pictured) performing Francesconi’s Corpo elettrico (Italian premiere – co-commission by Accademia Nazionale di Santa Cecilia) as well as music by Ravel and Debussy. 11 April 19.30, 12 April 20.30, 13 April 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Tour ICU/Sapienza

16 April

ONCI – Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani and the Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia perform the Roman premiere of Silvia Colasanti’s Requiem “Stringeranno nei pugni una cometa”, Oratorio for soloists, choir, and orchestra, with texts by Mariangela Gualtieri and Latin texts from the liturgy. 20.30. IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti – Università Sapienza Roma, Aula Magna.

Gil Shaham / Gerhard Oppitz

17 April

Gil Shaham violin and Gerhard Oppitz piano perform music by Schumann, Brahms and

Shostakovich. 20.30. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica.

Barbara Hannigan

18-20 April

Conductor and soprano Barbara Hannigan with mezzosoprano Monica Bacelli and the Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia stage Music for the Theatre featuring music by Copland, Haydn, Offenbach and Weill. 18 April 19.30. 19 April 20.30. 20 April 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

All concerts, with the exception of the Sapienza concert on 16 April, take place in the Auditorium Parco della Musica, Viale P. de Coubertin 30. For details of tickets and performance times see S. Cecilia website.