Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Rome concerts in January

January 2024 concerts with Accademia Nazionale di S. Cecilia at the Auditorium Parco della Musica in Rome.

Amadeus

4, 5, 7 January

Ludwig Wicki conducts the orchestra and chorus of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Amadeus with a screening of Miloš Forman’s film with live performance. 4 Jan 19.30, 5 Jan 20.30, 7 Jan 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Arcadi Volodos

10 January

Pianist Arcadi Volodos performs music by Schubert, Schumann and Liszt. 20.30 Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica.

Myung-Whun Chung

11, 12, 13 January

Myung-Whun Chung conducts the orchestra of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia performing music by Beethoven and Stravinskij. 11 Jan 19.30, 12 Jan 20.30, 13 Jan 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Quatuor Ebéne

17 January

Quatuor Ebéne performs music by Haydn, Bartók and Schubert. 20.30 Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica.

Jap van Zweden

18, 19, 20 January

Jaap van Zweden conducts the orchestra of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in a performance of Bruckner’s Sinfonia n. 5. 18 Jan 19.30, 19 Jan 20.30, 20 Jan 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Vado al Massimo

22 January

Performance by the JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia and Massimo Youth Orchestra, conducted by Simone Genuini. 19.00 Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Evgeny Kissin

23 January

Piannist Evgeny Kissin performs music by Beethoven, Brahms, Rachmaninoff and Prokofiev.

20.30 Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

All concerts take place in the Auditorium Parco della Musica, Viale P. de Coubertin 30. For more details including tickets see S. Cecilia website.