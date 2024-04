Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Rome concerts in May 2024

May 2024 concerts with Accademia Nazionale di S. Cecilia at the Auditorium Parco della Musica in Rome.

Tugan Sokhiev conducts the Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia with pianist Haochen Zhang performing Prokofiev’s Piano Concerto No. 2 and Tchaikovsky’s Swan Lake suite. 2 May 19.30, 3 May 20.30, 4 May 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Emanuel Ax

6 May

American classical pianist Emanuel Ax performs music by Beethoven and Schönberg. 20.30. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Jakub Hrůša

9-11 May

Jakub Hrůša conducts the S. Cecilia orchestra with pianist Daniil Trifonov performing music by Gershwin, Mason Bates and Rachmaninoff. 9 May 19.30, 10 May 20.30, 11 May 18.00. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

Santa Cecilia Chorus

15 May

Andrea Secchi conducts the S. Cecilia chorus performing music by Brahms, Schumann and Elgar. 20.30. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica.

Semyon Bychkov

23-24 May

Semyon Bychkov (pictured) conducts the S. Cecilia orchestra performing Bruckner’s Symphony No. 8. 23 May 19.30, 24 May 20.30. Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica.

All concerts take place in the Auditorium Parco della Musica, Viale P. de Coubertin 30. For details of tickets and performance times see S. Cecilia website.