Furnished Apartment for Sale in Morlupo

MORLUPO (Rome) IN THIS CHARMING AND QUIET BOROUGH NORTH OF ROME , WITHIN THE WALLS OF THE ORSINI CASTLE, AN UNCOMMON 120-130 M2 FURNISHED APARTMENT IS AVAILABLE FOR SALE.

FIRST FLOOR: AMPLE SITTING ROOM WITH FIREPLACE, A FAMILY/TV ROOM ALL LEADING INTO A WIDE KITCHEN WITH BALCONY AND ANOTHER FIREPLACE, A BEDROOM AND SMALL BATHROOM.

SECOND FLOOR: MEZZANINE WITH DORMER WINDOW OVERLOOKING THE SITTING ROOM, MASTER BEDROOM AND BATHROOM.

ADDITIONAL QUALITIES: 20M2 TERRACE OVERLOOKING VALLEY AND VILLAGE, VERY HIGH BEAMED CEILING, SAFE, LAUNDRY ROOM/CLOSET UNDER THE STAIRCASE, INDEPENDENT CITY GAS HEATING, COTTO AND PARQUET FLOORS, LOTS OF BUILT-IN CUPBOARDS, PLENTYFUL NATURAL LIGHT GUARANTEED BY MANY WINDOWS, NO CONDOMINIUM EXPENSES.

TRANSPORTATION: NEARBY BLUE BUS STOP TO RAILWAY STATION GOING TO P.LE FLAMINIO/P.ZA DEL POPOLO IN ROME CITY CENTER.

CLOSE TO RING ROAD GOING TO FIUMICINO INTERNATIONAL AIRPORT.

IF INTERESTED PLEASE CALL +39 3314442244

General Info

Address 00067 Morlupo, Metropolitan City of Rome, Italy
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Wanted in Rome is a monthly magazine in English for expatriates in Rome established in 1985. The magazine covers Rome news stories that may be of interest to English and Italian speaking residents, and tourists as well. The publication also offers classifieds, photos, information on events, museums, churches, galleries, exhibits, fashion, food, and local travel.
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