Furnished Apartment for Sale in Morlupo
MORLUPO (Rome) IN THIS CHARMING AND QUIET BOROUGH NORTH OF ROME , WITHIN THE WALLS OF THE ORSINI CASTLE, AN UNCOMMON 120-130 M2 FURNISHED APARTMENT IS AVAILABLE FOR SALE.
FIRST FLOOR: AMPLE SITTING ROOM WITH FIREPLACE, A FAMILY/TV ROOM ALL LEADING INTO A WIDE KITCHEN WITH BALCONY AND ANOTHER FIREPLACE, A BEDROOM AND SMALL BATHROOM.
SECOND FLOOR: MEZZANINE WITH DORMER WINDOW OVERLOOKING THE SITTING ROOM, MASTER BEDROOM AND BATHROOM.
ADDITIONAL QUALITIES: 20M2 TERRACE OVERLOOKING VALLEY AND VILLAGE, VERY HIGH BEAMED CEILING, SAFE, LAUNDRY ROOM/CLOSET UNDER THE STAIRCASE, INDEPENDENT CITY GAS HEATING, COTTO AND PARQUET FLOORS, LOTS OF BUILT-IN CUPBOARDS, PLENTYFUL NATURAL LIGHT GUARANTEED BY MANY WINDOWS, NO CONDOMINIUM EXPENSES.
TRANSPORTATION: NEARBY BLUE BUS STOP TO RAILWAY STATION GOING TO P.LE FLAMINIO/P.ZA DEL POPOLO IN ROME CITY CENTER.
CLOSE TO RING ROAD GOING TO FIUMICINO INTERNATIONAL AIRPORT.
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Furnished Apartment for Sale in Morlupo
00067 Morlupo, Metropolitan City of Rome, Italy