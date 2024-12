Official Residence Coordinator / Coordonnateur(trice) de la Residence Officielle

The Embassy of Canada in Italy is recruiting an Official Residence Coordinator (indeterminate employment, location: Rome).

For more information and for applications, please visit the website https://staffing-les.international.gc.ca (selection Process Nº: 196917-6, deadline 18 December 2024).

// L’Ambassade du Canada en Italie a lancé un processus de recrutement pour un poste de Coordonnateur(trice) de la Residence officielle (emploi à temps indéterminé, lieu de travail Rome)

Pour plus d'informations et pour les candidatures, veuillez visiter la page https://staffing-les.international.gc.ca (n. du processus de sélection 196917-6: date de clôture 18 décembre 2024).