Maintenance/Manutentore

The American University of Rome cerca un addetto per servizi di manutenzione ordinaria e facchinaggio per il suo campus sul Gianicolo, a Roma.

Il Manutentore dovra’ essere in grado di svolgere manutenzioni nelle aree interne ed esterne del Campus quali riparazioni idrauliche, elettriche, muratura, tinteggiatura delle pareti, montaggio e smontaggio dell’arredamento, cura dei giardini ecc.

I candidati ideali hanno gia’ maturato un’esperienza pluriennale in una posizione simile, sono in grado di lavorare in autonomia e in team e di seguire istruzioni e procedure. Sono precisi, puntuali, flessibili, capaci di comunicare con una larga varieta’ di person.

Italiano fluente. Preferita la conoscenza della lingua Inglese.

Essenziale essere gia’ in possesso dei documenti validi per lavorare in Italia.

Costituira’ elemento di preferenza la conoscenza di principi di giardinaggio.

Contratto a tempo determinato.

Per candidarsi inviare al seguente indirizzo di posta elettronica applications@aur.edu oppure via fax al +39 06 5833 0992 il CV, riportando nell’oggetto il codice MNTC/2021 , indicando almeno 1 contatto per le referenze.

I colloqui inizieranno al più presto e continueranno fino a quando la posizioni sara’ occupata.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.