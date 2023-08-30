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EXPERIENCED MOTHER TONGUE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

By: Wanted in Rome

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PRIVATE LANGUAGE SCHOOL SEEKING QUALIFIED, EXPERIENCED, MOTHER TONGUE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN DIFFERENT AREAS OF ROME FOR: NURSERY, PRIMARY, MIDDLE & HIGH SCHOOL; CAMBRIDGE YLE, MAIN & UPPER SUITES; IELTS; IGCSE GEOGRAPHY, MATHS, PHYSICS & ENGLISH AS A 2nd LANGUAGE. PLEASE SEND CV TO: SEGRETERIA@LANGUAGEINACTION.IT

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Wanted in Rome
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Wanted in Rome is a monthly magazine in English for expatriates in Rome established in 1985. The magazine covers Rome news stories that may be of interest to English and Italian speaking residents, and tourists as well. The publication also offers classifieds, photos, information on events, museums, churches, galleries, exhibits, fashion, food, and local travel.
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