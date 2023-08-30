PRIVATE LANGUAGE SCHOOL SEEKING QUALIFIED, EXPERIENCED, MOTHER TONGUE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN DIFFERENT AREAS OF ROME FOR: NURSERY, PRIMARY, MIDDLE & HIGH SCHOOL; CAMBRIDGE YLE, MAIN & UPPER SUITES; IELTS; IGCSE GEOGRAPHY, MATHS, PHYSICS & ENGLISH AS A 2nd LANGUAGE. PLEASE SEND CV TO: SEGRETERIA@LANGUAGEINACTION.IT
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EXPERIENCED MOTHER TONGUE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
Qualified Mother tongue ESL English Teacher for scholastic year 2022/2023