Room for Rent in Prati

Camera luminosa di Prati (Via dei Gracchi) disponibile in appartamento con ampia cucina. Ben collegato alla metropolitana A (Lepanto). Appartamento condiviso per 4 (con americano - con il contratto, e 2 italiane). Affitto con spese 520 al mese (tutto incluso) e la caparra di 800. Sara disponibile dalle 1 Luglio, 2020. Si prega di informarsi a Leon Lewis 375-627-5810

Bright room in Prati (Via dei Gracchi) available in an apartment with a large kitchen. Well connected to metro A (Lepanto). Shared apartment for 4 (with American - with the contract, and 2 Italian). Rent with expenses 520 per month (all inclusive) and a security deposit of 800. It will be available from July 1, 2020. Please inquire with Leon Lewis 375-627-5810