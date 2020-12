Insegnante di inglese Americano / Tutor

Ciao! Sto cercando studenti...

Vuoi imparare, migliorare o praticare il tuo inglese? Stai cercando un corso pianificato, un tutor per tuo figlio o tua figlia, o fare conversazioni occasionali?

Il mio nome è Christopher, sono un madre lingua inglese e un insegnante / tutor certificato TEFL diplomato in una scuola molto conosciuto a Chicago. Sono un Americano da una città chiamata Detroit - conosciuta anche come The Motorcity e come la casa di "The Big Three", The Temptations e del coney dog! Ora sono un tuo vicino e vivo a Roma.

Su richiesta, lezioni e conversazioni possono essere virtuali o in persona. Utilizzo materiale che puoi acquistare facilmente in libreria o su Amazon e sono molto esperto in tecnologia per rendere le cose facili e convenienti per te o per i tuoi figli. Uso Skype, Zoom, e GoogleMeet.

Se ti interessa imparare l'inglese, parliamone! Fai il primo passo, è molto facile. Visita il mio sito web: www.ameritaliano.com

Non vedo l'ora di parlare in inglese con te!