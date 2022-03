UPMC Salvator Mundi International Hospital: state-of-the-art technology for diagnostic imaging.

Precision radiology tests for a high-specialization international hospital.

Technology is at the core of UPMC Salvator Mundi International Hospital in Rome, a reference point for international high specialty care, open 24/7. This hospital's Diagnostic Imaging Center is in fact equipped with a new SOMATOM Force CT Scanner by Siemens Healthineers.

What are the advantages for patients? First of all, up to 80% of radiation reduction thanks to the introduction of CARE (Combined Applications to Reduce Exposures). At the same time, faster execution, minimal invasiveness, high precision and image resolution, both in 2D and 3D. High definition is also useful to study small anatomical parts, such as small vessels of the inner ear, and more complex structures, such as those in the cranial base. The latest generation CT scan at UPMC Salvator Mundi International Hospital is able to analyze an entire organ in one single rotation with maximum accuracy and speed: only 1 second for a chest CT scan and less than 5 seconds for a total body scan.

It enables to reach the highest diagnostic quality standards currently available in Cardio-CT, also allowing to test obese patients suffering from atrial fibrillation or with a high or unstable heart rate.

The SOMATOM Force CT Scanner by Siemens Healthineers is also particularly suitable for infants and toddlers (equipped with a pediatric cradle) and frail patients.

In oncology diagnostics, the advanced instrumental equipment of the SOMATOM Force CT Scanner allows a reliable and repeatable imaging review: lesions (pulmonary, hepatic, lymph node and generic) are segmented and displayed in 3D, in an automated lesion marking process and growth rate generation, which accelerates follow-up and significantly reduces reviewing variability.

ITA

UPMC Salvator Mundi International Hospital: tecnologia innovativa al servizio della diagnostica per immagini.

Esami radiologici di precisione in un ospedale internazionale ad alta specializzazione.

Tecnologia di nuovo protagonista all’interno di UPMC Salvator Mundi International Hospital, l’ospedale a Roma punto di riferimento nell’assistenza sanitaria internazionale ad alta specializzazione, attivo tutti i giorni, H24. Questa volta l’innovazione interessa il Centro di Diagnostica per Immagini, con la nuova dotazione della TAC SOMATOM Force – Siemens Healthineers.

I vantaggi per il paziente? Prima di tutto minori radiazioni, tanto da consentire una riduzione della dose radiante fino all’80%, grazie a varie soluzioni tecniche combinate, chiamate C.A.R.E. (Combined Applications to Reduce Exposures). Allo stesso tempo assicura maggiore velocità di esecuzione, mininvasività, notevole precisione ed elevata risoluzione delle immagini, sia in 2D che in 3D. Un’alta definizione funzionale anche allo studio di piccole parti anatomiche, come i piccoli vasi dell’orecchio interno, e di strutture più complesse, come quelle della base cranica.

La TAC di ultima generazione di UPMC Salvator Mundi International Hospital è in grado di analizzare un intero organo in un’unica rotazione con la massima accuratezza e rapidità: solo 1 secondo per la TAC al torace e meno di 5 secondi per una scansione total body.

Permette di raggiungere i più elevati standard di qualità diagnostica attualmente disponibili in ambito di Cardio-TC, tanto che è possibile effettuare l’esame anche in pazienti obesi, che soffrono di fibrillazione atriale o con frequenza cardiaca elevata o instabile.

La TAC Siemens SOMATOM Force è particolarmente adatta anche a bambini e neonati (dotata anche di culla pediatrica) e a pazienti fragili.

Nella diagnostica oncologica, le avanzate dotazioni strumentali della Tac SOMATOM Force consentono una lettura affidabile e ripetibile delle immagini: le lesioni (polmonari, epatiche, linfonodali e generiche) vengono segmentate e visualizzate in 3D, in un processo automatico di marcatura della lesione e generazione automatica della percentuale di crescita, che accelera il follow-up e riduce in modo significativo la variabilità di lettura.



