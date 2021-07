An international Orthopaedic Center in the heart of Rome

International high-specialization clinical care: UPMC Salvator Mundi International Hospital and its Orthopaedic Center.

An international hospital in the heart of Rome. UPMC Salvator Mundi International Hospital, established in 1951 in the Rome district of Monteverde Vecchio, is open 24/7 to provide safe care to patients from all around the world thanks to its multilingual medical and administrative staff.

This welcoming hospital has been serving all foreign communities for over 70 years, and has been a point of reference for embassies, religious congregations, universities for foreigners and individual patients from abroad and, since 2018, it is part of the network of UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), a Pittsburgh-based international health care provider.

SMIH offers quality and highly specialized care.

Orthopaedic is part of the history and future of SMIH, with innovative techniques and specialized services, state-of-the-art technology, and minimally-invasive and robotic surgery.

The UPMC Salvator Mundi International Hospital Orthopaedic Center focuses on the clinical and surgical treatment of post traumatic disorders (skeletal, bone, tendons, and ligament lesions), chronic degenerative diseases or congenital malformations. A team of specialized orthopaedics surgeons performs state-of-the-art minimally-invasive (hand, foot, hip, knee, shoulder, ankle) and prosthetic (hip, knee and shoulder) surgery, and robotic prosthetic surgery. The team collaborates with specialists from the Orthopaedics Unit of the University Hospital in Modena, professionals with extensive experience in congenital and acquired osteoarticular diseases, sports medicine, and reconstruction, prosthetic, arthroscopic, and robotic surgery.

Trauma Center 24/7. The UPMC Salvator Mundi International Hospital Orthopaedic Trauma Center provides 24/7 emergency service.

World-renowned specialists, experienced and integrated teams, international treatment models. The UPMC Salvator Mundi International Hospital team works in constant cooperation with the top orthopaedics experts of UPMC Orthopaedic Care and UPMC Sports Medicine in Pittsburgh, centers of excellence offering advanced care and treatment programs for all musculoskeletal disorders, led by Prof. Freddie H. Fu, with Prof. Volker Musahl, director of the Sports Medicine unit at the UPMC Department of Orthopaedic Surgery, and co-head team physician for the University of Pittsburgh Varsity Football Team.

Robotic Orthopaedic surgery. A combination of technological innovation and surgical expertise aiming at the maximum precision and minimum invasiveness. Thanks to the “Mako-Stryker” robotic platform, used with virtual reality and holograms of the “Verima” medical imaging software, the robot allows to design the type of implant used in the operating room, combining data from the 3D CT scan with intraoperative measurements made by an infrared camera system. The surgeon can perform an advanced simulation of the operation, of the results and possible risks, taking into account the real anatomy of the patient, and positioning the prosthesis with absolute precision, saving bone tissue and achieving a perfect ligament balance.

Customized and comprehensive clinical care. UPMC Salvator Mundi International Hospital provides prompt services to patients, from diagnostic tests to specialist visits, from clinical and surgical treatments to physical therapy.

Thanks to UPMC, Orthopaedic goes far beyond.

Book online.

Assistenza sanitaria internazionale ad alta specializzazione: UPMC Salvator Mundi International Hospital e il suo Centro di Ortopedia.

Un Ospedale internazionale nel cuore di Roma. È UPMC Salvator Mundi International Hospital, attivo dal 1951 a Monteverde vecchio, pronto ad accogliere in sicurezza, H24, pazienti provenienti da ogni Paese, grazie alla conoscenza di lingue e culture diverse da parte del suo personale sanitario e amministrativo. Da oltre 70 anni al servizio di tutte le comunità straniere, punto di riferimento per ambasciate, congregazioni religiose, università per stranieri e per ogni singolo paziente proveniente da altri Paesi, e dal 2018 parte del network internazionale di UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), azienda sanitaria con sede a Pittsburgh (USA).

Un luogo garanzia di qualità nell’assistenza sanitaria e di alta specializzazione.

L’Ortopedia è una delle specialità che fanno parte della storia e del futuro della struttura, con tecniche innovative e servizi specializzati e con tecnologie di ultima generazione, chirurgia mininvasiva e robotica.

Il Centro di Ortopedia di UPMC Salvator Mundi International Hospital si occupa del trattamento clinico e chirurgico di problematiche post traumatiche (lesioni scheletriche, ossee, tendinee, legamentose), di patologie cronico-degenerative o di malformazioni congenite. Un team di ortopedici specializzati si occupa di effettuare interventi chirurgici all’avanguardia e mininvasivi (chirurgia della mano, del piede, di anca, ginocchio, spalla, caviglia) e di chirurgia protesica (di anca, ginocchio e spalla) e protesica robotica. L’equipe si avvale anche degli specialisti dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, professionisti con una lunga esperienza nell’ambito delle patologie osteo-articolari congenite ed acquisite, della medicina dello sport e della chirurgia ricostruttiva, protesica, artroscopica e robotica.

Trauma Center 24/7. Il Trauma Center Ortopedico di UPMC Salvator Mundi International Hospital garantisce un servizio di urgenza H24.

Specialisti di fama mondiale, Equipe esperte e integrate e modelli di trattamento internazionali. Il team di UPMC Salvator Mundi International Hospital opera in costante connessione con i massimi esperti in ortopedia di Pittsburgh dell’UPMC Orthopaedic Care e dell’UPMC Sports Medicine, eccellenza nei programmi e nei trattamenti di cura avanzati per tutte le problematiche muscolo-scheletriche, dipartimento guidato dal Prof. Freddie H. Fu, in equipe con il Prof. Volker Musahl, primario del reparto di Medicina dello Sport presso il Dipartimento di Chirurgia Ortopedica di UPMC e, tra l’altro, medico co-responsabile della squadra di football americano dell’Università di Pittsburgh.

Chirurgia ortopedica robotica. L’unione tra l’innovazione tecnologica e la mano esperta del chirurgo punta alla massima precisione e alla minore invasività possibile. Questo grazie alla piattaforma robotica “Mako-Stryker”, utilizzata in sinergia con la realtà virtuale e gli ologrammi del software di imaging sanitario “Verima”: il robot consente di progettare al computer il tipo di impianto che viene utilizzato in sede operatoria, combinando i dati rilevati dalla TAC tridimensionale con le rilevazioni intraoperatorie effettuate tramite un sistema di telecamere ad infrarossi. Il chirurgo, che può anche eseguire una simulazione avanzata dell’intervento, dei risultati e degli eventuali rischi, tenendo in considerazione la reale anatomia del paziente, riesce così a posizionare la protesi con precisione assoluta, risparmiando tessuto osseo e realizzando un perfetto bilanciamento legamentoso.

Cure e assistenza personalizzate e complete. Presso UPMC Salvator Mundi International Hospital il paziente può trovare rapida risposta alle proprie esigenze: nella stessa struttura è possibile effettuare esami diagnostici, visite specialistiche, trattamenti clinici e chirurgici e riabilitazione fisioterapica.

Con UPMC l’Ortopedia va oltre.

Clicca qui per prenotare online un appuntamento.