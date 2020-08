Holiday house in Umbria - La Torre dell’Olio

La Torre dell’Olio is a medieval tower in the historical center of Otricoli (about 60km from Rome A1 high way exit Magliano Sabina).

All the windows have a wonderful view over the garden and the Tiber valley. The 250 square meters house is on three levels and laid out as follows: at the ground floor there is an air-conditioned large hall, due bedrooms with twin beds and a bathroom with bathtub and hairdryer.

At the top floor there are two large double bedrooms with air conditioning, double beds and en-suite bathrooms with bathtub and hairdryer, a large living room with tv, air conditioning and a fireplace. At the lower floor there is a spacious kitchen with an antique millstone for olive oil, a fireplace and access to a private garden with gazebo and table for 8 people.

The kitchen is equipped with oven, fridge, dishwasher, washing machine, toaster, kettle and a wooden table for 8 people. There is no elevator. There is the possibility to spend a wonderful day at the lagoon pool a few minutes away or to rent tennis courts. Places to visit in the area: the Roman archeological area of Ocricolum, Cascate delle Marmore, Giardino di Bomarzo, Vasanello, Vignanello, Narni, Orvieto. Minimum stay: 1 week

Private 4 bedroom apartment with garden in Otricoli

Info and booking: Email mia.floridi@gmail.com Tel. +39 3386537429

La Torre dell’Olio è una torre di epoca medievale nel centro storico di Otricoli (uscita Magliano Sabina autostrada A1, circa 60 km da Roma Nord). Dalle finestre si gode di una meravigliosa vista sul giardino e sulla piana del Tevere. La Torre di circa 250 mq è disposta su 3 livelli ed è composta come segue: al pian terreno c’è un ampio ingresso dotato di aria condizionata, due camere da letto ognuna con due letti singoli (che eventualmente si possono unire) e un bagno con vasca. Al piano superiore ci sono due camere da letto matrimoniali ognuna con aria condizionata e bagno en-suite (entrambi con vasca) e un grande salone dotato di aria condizionata, tv e caminetto. Al piano inferiore c’è una cucina molto spaziosa caratterizzata da un’antica macina in pietra per l’olio. La cucina è dotata di elettrodomestici (forno, frigo, lavastoviglie, lavatrice, tostapane e bollitore), un caminetto e un tavolo per 8 persone. Dalla cucina si scende nel bellissimo giardino dotato di gazebo e tavolo per 8 persone. Non c’è lascensore.

C’è la possibilità di passare una splendida giornata nella magnifica piscina laguna a pochi minuti e di affittare campi da tennis a circa 300 metri. Inoltre si possono organizzare delle gite in giornata e visitare la zona archeologica di Ocricolum di epoca romana, le Cascate delle Marmore, il Giardino di Bomarzo, Vasanello, Vignanello, Narni e Orvieto. Soggiorno minino: 1 settimana

Appartamento privato con 4 camere da letto e giardino a Otricoli