ITALIAN VERSION

Tutor madrelingua inglese con un'esperienza straordinaria.

Ciao, mi chiamo Johannes Moloto di un paese di lingua inglese, il Sudafrica. Fornisco servizi di tutoraggio inglese per principianti dal livello B1 al livello avanzato C2. Ho grandi strategie che aiutano le persone a capire e imparare l'inglese molto velocemente per le loro interviste, affari, carriera, divertimento, conversazione e coloro che cercano una crescita professionale.

Fornisco lezioni ad ore o anche di più a seconda delle esigenze degli studenti. Ho molta esperienza con un accento britannico. Effettua le tue prime prenotazioni di prova per 30 minuti prima di acquistare i pacchetti. Per ulteriori informazioni contattami al +2764 416 0865 disponibile su whatsapp o invia un'e-mail a mjohannes9502@gmail.com

Le lezioni si tengono online su Zoom, Microsoft Teams o qualsiasi altra piattaforma online desiderata dallo studente. si prega di accedere ai pacchetti sulle immagini sopra.

ENGLISH VERSION

Native English tutor with an amazing experience.

Hello, My name is Johannes Moloto from a native English speaking country South Africa. I provide with English tutoring services for beginners from B1 level to an advanced level C2. I have great strategies that helps people to understand and learn English very fast for their Interviews, business, careers, fun, conversation and those looking for professional growth.

I provide with hourly classes or even more depending on the needs of the students. I am highly experienced with a British accent. Please make your first trial bookings for 30 minutes before purchasing packages. For more information contact me on +2764 416 0865 available on WhatsApp or email mjohannes9502@gmail.com

Classes are held online on Zoom, microsoft teams or any other online platform desired by the student. Please access the packages on the pictures above.