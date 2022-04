English Tutor - Inglese Tutor

Ciao!

Il mio nome è Zach. Sono un insegnante di inglese di New York che ora vivo a Roma. Ho una laurea in Comunicazione e Educazione, due certificati di insegnamento dell'inglese (TEFL e AMET) e MOLTA esperienza di insegnamento.

Ho lavorato in una varietà di scuole, online, e anche come tutor privato e baby sitter. Ho esperienza di lavoro con studenti di età compresa tra 2 e adulti. Le mie lezioni sono divertenti, coinvolgenti, mirate e produttive. Mi adatto alle esigenze dello studente e ho esperienza nell'insegnamento dell'inglese per affari, preparazione agli esami, capacità di conversazione, aiuto per i compiti, lettura, scrittura e, per i bambini piccoli, giocando in inglese.

Se tu, tuo figlio o qualcuno che conosci cercate aiuto con l'inglese, non esitate a contattarmi! I miei prezzi sono flessibili. Se sei interessato, fammi sapere cosa stai cercando e posso inviarti il ​​mio CV e una lettera di riferimento!

Grazie!

Zach

Hello!

My name is Zach. I’m an English Teacher from New York now living in Rome. I have a degree in Communication and Education, two teaching English certificates (TEFL and AMET), and a LOT of teaching experience.

I have worked in a variety of schools, online, and also as a private tutor and a babysitter. I have experience working with students ages 2- adult. My lessons are fun, engaging, focused, and productive. I adapt to the needs of the student and have experience teaching English for business, exam preparation, conversation skills, homework help, reading, writing, and for little kids - playing in English.

If you, your child, or anyone you know is looking for help with English, please don’t hesitate to contact me! My prices are flexible. If you’re interested, let me know what you’re looking and I can send you my CV and a reference letter!

Thanks!

Zach