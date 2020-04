There are 156 Coronavirus- free municipalities in the Lazio Region. They are mainly towns where zero positive cases have been registered.

Thirty-nine of the coronavirus- free towns are in the metropolitan area of ​​Rome. The highest number of coronavirus-free cities and towns is in the province of Rieti, with a total of 47 municipalities with no Covid-19 positive patients.

The Pontine islands are infection free: no cases in Ponza and Ventotene.

There are 2,418 positive cases in Rome and its provinces (Nerola is a red area), 495 in Frosinone, 369 in Latina (Fondi is red area), 302 in Rieti (Contigliano is a red area) and 296 in Viterbo.

Here is a list of towns in Lazio and the number of positive patients in each:

Province of Rome

Rome 1,341

Affile 2

Agosta 3

Albano Laziale 23

Allumiere8

Anguillara Sabazia10

Anticoli Corrado 0

Anzio 14

Arcinazzo Romano 2

Ardea 7

Ariccia 15

Arsoli 0

Artena 15

Bellegra 0

Bracciano 12

Camerata Nuova 0

Campagnano di Roma 5

Canale Monterano 9

Canterano 0

Capena 3

Capranica Prenestina 0

Carpineto Romano 9

Casape 0

Castel Gandolfo13

Castel Madama 3

Castel S. Pietro R. 0

Castel Nuovo di Porto1

Cave 2

Cerreto Laziale 0

Cervara di Roma 6

Cerveteri 29

Ciampino25

Ciciliano 0

Cineto Romano 1

Civitavecchia 156

Civitella S. Paolo 1

Colleferro 5

Colonna 2

Fiano Romano 7

Filacciano 2

Fiumicino 25

Fonte Nuova41

Formello7

Frascati30

Gallicano nel Lazio0

Gavignano0

Genazzano3

Genzano di Roma13

Gerano0

Gorga0

Grottaferrata70

Guidonia Montecelio71

Jenne0

Labico3

Ladispoli24

Lanuvio2

Lariano13

Licenza0

Magliano Romano0

Mandela 1

Manziana25

Marano Equo0

Marino17

Marcellina5

Mazzano Romano1

Mentana26

Montecompatri6

Monte Porzio Catone3

Monteflavio2

Montelanico0

Montelibretti5

Monterotondo22

Montorio Romano2

Moricone1 Morlupo3

Nazzano1

Nemi0

Nerola6

Nettuno47

Olevano Romano4

Palestrina19

Palombara Sabina6

Percile0

Pisoniano0

Poli0 Pomezia36

Ponzano Romano0

Riano 2

Rignano Flaminio1

Riofreddo0

Rocca Canterano0

Rocca Priora5

Rocca di Cave0

Rocca Santo Stefano2

Rocca di Papa6

Roccagiovine 0

Roiate0

Roviano0

Sacrofano27

Sambuci0

San Cesareo1

San Gregorio da Sassola0

San Polo dei Cavalieri2

San Vito Romano0

Sant’Angelo Romano1

Sant’Oreste7

Santa Marinella20

Saracinesco0

Segni2

Subiaco 6

Tivoli25

Tolfa8

Torrita Tiberita0

Trevignano Romano0

Vallepietra0

Vallinfreda0

Valmontone2

Velletri24

Vicovaro5

Vivaro Romano0

Zagarolo1

Province of Frosinone

Frosinone 38

Acquafondata0

Acuto2

Alatri35

Alvito2

Amaseno0

Anagni14

Aquino0

Arce13

Arnara0

Arpino3

Atina1

Ausonia2

Belmonte

Castello0

Boville Ernica10

Broccostella3

Campoli Appennino0

Casalattico0

Casalvieri2

Cassino50

Castelliri1

Castelnuovo

Parano0

Castro dei Volsci2

Castrocielo2

Ceccano10

Ceprano17

Cervaro5

Colfelice0

Colle San Magno0

Collepardo1

Coreno Ausonio0

Esperia3

Falvaterra0

Ferentino9

Filettino0

Fiuggi52

Fontana Liri3

Fontechiari5

Fumone1

Gallinaro2

Giuliano di Roma0

Guarcino1

Isola del Liri8

Monte San Giovanni C. 4

Morolo0

Paliano1

Pastena0

Patrica0

Pescosolido0

Picinisco0

Pico1

Piedimonte S. Germano0

Piglio2

Pignataro Interamma0

Pofi1

Pontecorvo9

Posta Fibreno0

Ripi9

Rocca d’Arce0

Roccasecca0

San Biagio Saracinisco0

San Donato Val di Comino0

San Giorgio a Liri0

San Giovanni Incarico1

San Vittore nel Lazio1

Sant’Ambrogio sul G.0

Sant’Andrea Garigliano1

Sant’Apollinare1

Sant’Elia Fiumerapido6

Santopadre0

Serrone1

Settefrati0

Sgurgola0

Sora33

Strangolagalli2

Supino2

Terelle1

Torre Cajetani0

Torrice2

Trevi nel Lazio0

Trivigliano3

Vallecorsa0

Vallemaio0

Vallerotonda0

Veroli110

Vicalvi0

Vico nel Lazio5

Villa Latina0

Villa Santa Lucia2

Villa Santo Stefano0

Viticuso0

Province of Latina

Latina79

Aprilia49

Bassiano3

Campo di Mele0

Castelforte1

Cisterna di Latina16

Cori8

Fondi89

Formia16

Gaeta4

Itri11

Lenola5

Maenza2

Minturno18

Monte San Biagio2

Norma1

Pontinia2

Ponza0

Priverno0

Prossedi0

Rocca Massima0

Roccagorga0

Roccasecca dei Volsci0

San Felice Circeo2

Sabaudia8

Santi Cosma e

Damiano2

Sermoneta4

Sezze13

Sonnino0

Sperlonga2

Spigno Saturnia2

Terracina30

Ventotene0

Province of Viterbo

Viterbo 109

Artena di Castro0

Acquapendente12

Bagnoregio1

Barbarano Romano0

Bassano in Teverina1

Bassano Romano3

Blera1

Bolesena9

Bomarzo0

Calcata0

Canepina1

Canino0

Capodimonte2

Capranica3

Caprarola0

Carbognano1

Castel S. Elia0

Castiglione in Teverina3

Celleno6

Cellere2

Civita Castellana6

Civitella d’Agliano0

Corchiano0

Fabrica di Roma1

Faleria3

Farnese0

Gallese1

Gradoli1

Graffignano1

Grotte di Castro5

Ischia di Castro0

Latera0

Lubriano1

Marta8

Montalto di Castro1

Montefiascone19

Monterosi0

Monte Romano0

Nepi1

Onano0

Oriolo Romano7

Orte8

Piansano2

Proceno0

Ronciglione2

San Lorenzo Nuovo2

Soriano del Cimino1

Sutri0

Tarquinia20

Tessennano2

Tuscania37 Valentano0

Vallerano0

Vasanello0

Vejano0

Vietralla4

Vignanello 5

Villa San Giovanni in T. 1

Vitorchiano4

Province of Rieti

Rieti 143

Accumoli0

Amatrice0

Antrodoco6

Ascrea0

Belmonte in Sabina0

Borbona1

Borgo Velino0

Borgorose2

Cantalice4

Cantalupo2

Casaprota1

Casperia0

Castel di Tora0

Castel S. Angelo0

Castel Nuovo di Farfa0

Cittàducale3

Cittareale0

Collalto Sabino0

Colle di Tora 0

Collegiove0

Collevecchio0

Colli sul Velino0

Concerviano0

Configni0

Contigliano80

Cottanello0

Greccio16

Fara Sabina15

Fiamignano1

Forano1

Frasso Sabino1

Labro 0

Leonessa0

Longone Sabino0

Magliano Sabina0

Marcetelli0

Micigliano0

Mompeo0

Montasola0

Monte San Giovanni0

Montebuono0

Monteleone in Sabina0

Montenero0

Montopoli in Sabina0

Morro reatino0

Nespoli0 Orvinio0

Paganico Sabino0

Pescorocchiano0

Petrellla Salto8

Poggio Bustone1

Poggio Catino0

Poggio Moiano2

Poggio Mirteto3

Poggio Nativo2

Poggio San Lorenzo0

Posta0

Postaglia in Sabina0

Rivodutri3

Rocca Sinibalda0

Roccantica0

Salisano0

Scandriglia1

Selci in Sabina0

Stimigliano2

Tarano0

Toffia1

Torri in Sabina1

Torricella in Sabina1

Turania0

Vacone0

Varco Sabino1

Source: Il Messaggero

