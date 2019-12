Rome's Christmas church services in English: 2019

English-language religious services in Rome over Christmas 2019.

All Saints' Anglican Church

Via del Babuino 153/b, tel. 0636001881.

24 Dec. Crib Service 17.00, First Eucharist of Christmas 23.30.

25 Dec. Said Eucharist 08.30; Sung Eucharist 10.30.



Rome Baptist Church

S. Lorenzo in Lucina 35, tel. 066876652-066876211.

24 Dec. Christmas Eve Service, 19.00.

25 Dec. Christmas Service, 10.30.



St Andrew’s Presbyterian Church

Via XX Settembre 7, tel. 064827627.

24 Dec. Christmas Eve Service, 18.30.



St Patrick’s American Community (Roman Catholic)

Via Boncompagni 31, tel. 064203121.

24 Dec. Children's Christmas Pageant Mass 16.30. Concert and Carols 19.00. Midnight Mass 19.30.

25 Dec. Christmas Day Mass 09.00, 10.30.



St Paul’s Within-the-Walls (Episcopal Church)

Via Nazionale, corner Via Napoli, tel. 064883339.

24 Dec. Musical prelude 22.30. Holy Eucharist, 23.00.

25 Dec. Second Eucharist of Christmas, 10.30.



S. Isidoro Church (Roman Catholic)

Via degli Artisti 41, tel. 064885359.

24 Dec. Midnight Mass 21.00.

25 Dec. Mass 10.00.



S. Silvestro in Capite (Roman Catholic)

Piazza S. Silvestro 1, tel. 066977121.

24 Dec. Mass at 19.30.

25 Dec. Christmas Mass at 10.00 and 17.30.



St Francis Xavier del Caravita (Roman Catholic),

Via della Caravita 7.

24 Dec. Christmas Eve carol service 18.30. Vigil Mass 19.00.



For the programme of Pope Francis see the Vatican's calendar of religious celebrations.