Ukraine: Italy closes airspace to Russian planes

Ukraine government to receive €110 million in aid from Italy.

Italy is closing its airspace to Russian aircraft, the prime minister's office said on Sunday, in response to Moscow's invasion of Ukraine.

Italy is the latest European country to adopt the measure, following Austria, Belgium, Denmark, Germany, Finland, Ireland and the UK.

#Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022

Italian foreign minister Luigi Di Maio announced on Sunday that the government is sending €110 million in aid to the government in Kyiv "immediately" as a "concrete expression of Italy's solidarity and support for a people with whom we have a fraternal relationship."

Ho comunicato al collega @DmytroKuleba di aver appena firmato la delibera che dispone l'erogazione immediata di 110 milioni di euro al governo di Kiev, come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dell’Italia a un popolo con cui coltiviamo un rapporto fraterno. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 27, 2022

